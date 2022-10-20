بدء التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور 119 نائبا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 20 2022 - 11:56

بدء التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بحضور 119 نائبا

منذ 41 mins 20 October، 2022
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