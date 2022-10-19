التحكم المروري : جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين عند نفق شاتيلا باتجاه قصقص – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 22:28
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الرئيس السوري يستقبل في دمشق وفداً يضم عدداً من قادة وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية بينهم وفد قيادي من حركة حماس
الرئيس بشار الأسد: سوريا التي يعرفها الجميع قبل الحرب وبعدها لن تتغير وستبقى داعمة للمقاومة
الأسد: كل محاولات محو القضية الفلسطينية من الوجدان لم ولن تنجح وما يحدث الآن يثبت أنّ الأجيال ما زالت متمسكة بالمقاومة
أعضاء الوفد القيادي الفلسطيني: سوريا هي العمق الاستراتيجي لفلسطين وجميع الفصائل تقف معها في مواجهة العدوان
القيادي في حماس خليل الحية من دمشق: سنطوي كل الصفحات الماضية واللقاء مع الرئيس الأسد ايجابي وتاريخي
الحية: محور المقاومة يتجدد اليوم بقوة ويتآلف من جديد لنقول للإحتلال والمشاريع المشبوهة "هذا رد الأمة"
الإمام السيد علي الخامنئي: نحن لا نبحث عن أسلحة والمهم لنا أن نحصل على انجازات لاستخدامها في الصناعات السلمية والحيوية
الإمام الخامنئي: العدو كان يرى أن الطائرات المسيرة المصنعة في ايران ليست حقيقية لكنه اليوم يعتبرها خطيرة للغاية
القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية تواصل مناوراتها للطائرات المسيرة لليوم الثالث وتنجح في تدمير مواقع العدو المفترضة
مصادر ايرانية تكشف عن دور السفارة الالمانية في طهران في أعمال الشغب الأخيرة بالإضافة إلى أجهزة استخبارات أجنبية
نائبة ممثل إيران في الأمم المتحدة: قلقون من اساءة استخدام الحصانات الدبلوماسية للقيام بعمليات سرية داخل بلادنا
زهرا إرشادي: أعمال العنف ضد المراكز الدبلوماسية الإيرانية في أوروبا لها أبعاد واسعة وهي جزء من حملة كبيرة ضد إيران
الخارجية الإيرانية تعلن أنها بصدد إدراج 4 مؤسسات على الأقل و15 مسؤولاً غربيا إلى قائمة العقوبات لترويجهم للعنف في البلاد
روسيا تقرر فرض الأحكام العرفية على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون
الرئيس الروسي يوعز بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي عن الأراضي في المناطق الروسية في دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيا
وزارة الدفاع الروسية: احباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية للاستيلاء على محطة زابوروجيا النووية وتكبيدها خسائر كبيرة
الدفاع الروسية: ضربات دقيقة استهدفت مواقع اوكرانية في نيكولاييف واسقاط 12 طائرة مسيرة وتدمير عدد من صواريخ "هيمارس"
لجنة التحقيق الروسية تؤكد تورط جهاز الأمن الخاص الأوكراني بالتخطيط وتنفيذ عملية التفجير على جسر القرم بداية الشهر الحالي
وزير الحرب الإسرائيلي لسفراء الاتحاد الأوروبي: لن نزود كييف بالسلاح بل بمنظومة إنذار مبكر ضد التهديدات الجوية
وزير الداخلية الطاجيكي: هناك إعادة تموضع لجماعات إرهابية من جنوب وشرق أفغانستان إلى الحدود الطاجيكية - الأفغانية
وزير الدفاع الصيني: علينا تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات الجيش والاستعداد الدائم للحرب والدفاع بحزم عن سيادتنا
نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بوصعب: حزب الله ساهم في تسريع مفاوضات الترسيم البحري وتحصيل حقوق لبنان
الموفد الأميركي عاموس هوكشتاين يصل إلى بيروت الأسبوع المقبل حاملاً معه الصيغة النهائية الرسمية موقّعة من إدارة بلاده
التوقيع على اتفاق الترسيم سيتم في مقر الأمم المتحدة بالناقورة بحضور هوكشتاين وكما ينص اتفاق الاطار
ارتفاع أعداد الإصابات الإجمالية بالكوليرا في لبنان إلى 169 وعدد الوفيات إلى 5 ووزير الصحة يدعو إلى حملات توعية بالمناطق
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العراقية يبحث مع رئيس الجمهورية جهود تشكيل الحكومة القادمة لتكون على مستوى التحديات
الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر تفشل في ابرام صفقات جديدة لشراء القمح من رومانيا وروسيا بسبب ارتفاع الأسعار
اصابة مستوطن في عملية اطلاق نار عند مدخل مستوطنة معاليه ادوميم بالقدس وإعلام العدو يقول إن المنفذ هو "عدي التميمي"
الشهيد عدي التميمي هو من نفذ عملية شعفاط منذ 10 ايام
قوات الاحتلال تجري عمليات بحث عن منفذين اخرين فروا من مكان تنفيذ عملية معاليه ادوميم
مواجهات بين قوات الإحتلال والفلسطينيين قرب عزون شرق قلقيلية وإعتقال شاب بعد إصابته بالرصاص
القيادي في حماس عزت الرشق: نأمل أن يكون إفراج السعودية عن محمد الخضري مقدمة للإفراج عن بقية المعتقلين الفلسطينيين
الجيش السوداني يتهم قوات الحركة الشعبية بقصف مدينة لقاوة في ولاية غرب كردفان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار
التحكم المروري : جريحان نتيجة تصادم بين مركبتين عند نفق شاتيلا باتجاه قصقص
منذ 34 mins
19 October، 2022
نفق شاتيلا
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التحكم المروري:قطع السير عند نفق #شاتيلا باتجاه #المطار
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