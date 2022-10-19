الوطنية: عثر على المواطن ا. عاصي مواليد عام 1956 جثة داخل سيارته في الدلهمية وتبين ان الوفاة ناتجة عن توقف في القلب – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
October 19 2022 - 17:32
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
ترددات البث
البث المباشر
وفد من حركة حماس برئاسة القيادي خليل الحية يزور دمشق ضمن وفد من الفصائل ويلتقي الرئيس السوري بشار الأسد
القيادي في حماس خليل الحية من دمشق: إلتقينا الرئيس السوري بشار الأسد في لقاء تاريخي وانطلاقة جديدة للعمل المشترك
الحية: سورية احتضنت الشعب الفلسطيني وقدمت له ما لم تقدمه دولة أخرى وروح المقاومة تتجدد اليوم بقوة على أرض سورية
وفد الفصائل الفلسطينية من دمشق: الرئيس الأسد جدد وقوف سورية ودعمها لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي
وفد الفصائل الفلسطينية من دمشق: الرئيس الأسد أكد أن القضية الفلسطينية تشكل جوهر الصراع مع العدو الإسرائيلي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن حالة الطوارئ في مقاطعتي خيرسون وزابورجيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
الإمام الخامنئي: حققنا انجازات في الصناعة النووية التي لها الكثير من الفوائد ولا نسعى لحيازة الأسلحة النووية
الامام الخامنئي: من كان يقول إن المسيّرات الإيرانية صور مفبركة يحذر الآن من خطورتها ويريدون مساءلتنا لمن نبيع أسلحتنا
رويترز: الموفد الاميركي آموس هوكشتاين يزور لبنان الأسبوع المقبل لتوقيع ملف الترسيم
الوزير فياض: تأخير اتفاق استيراد الغاز المصري هو بسبب انتظار موافقة أميركا على إعطاء الضمانات
الوزير أبيض: 70 % من مرضى الكوليرا في لبنان هم من النازحين، لذا من المهم تكثيف الإجراءات في المخيّمات للحدّ من انتشاره
الوزير حمية: أيعقل أن يتحول عمل فرق متعهدي وزارة الاشغال الى رفع النفايات المتكدسة من داخل الأقنية؟
مراسل المنار: مودع يقتحم أحد فروع المصارف في زغرتا ويخرج منه من دون تحصيل أي مبلغ
النخالة: ما يجري في الضفة الغربية الباسلة هو تحدٍ للشعب الفلسطيني ومقاومته
النخالة: على العدو ألّا ينسى، أن المقاومة ستكون حاضرة كلما اقتضت الضرورة
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك ويؤدون طقوسًا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال
حركة حماس: السلطات السعودية تفرج عن ممثل حماس السابق لديها د. محمد الخضري وترحله للأردن
نائب قائد قوى الامن الداخلي الإيراني: أمن ونظام المجتمع هو الخط الأحمر لدى قوى الامن الداخلي
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بوتين شخص واثق فيما يفعل ومدرك للتفاصيل
وزير حرب العدو بيني غانتس" "إسرائيل" تقف إلى جانب الغرب في قضية أوكرانيا لكن لن تبيعها أسلحة لأسباب واضحة
الدفاع الجوي الروسي يتصدى لثلاثة صواريخ أوكرانية على الأقل في بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا
الخارجية الروسية تدعو الدول الغربية لكشف أهدافها من تطوير مواد كيميائية جديدة
الخارجية الروسية: السفارات الأوكرانية تعمل على تجنيد المرتزقة مع التركيز على مواطني دول آسيا الوسطى
قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية: واشنطن تدرس تخفيض تمثيلها الديبلوماسي والعسكري والتجاري في السعودية
البيت الابيض: تقديم السعودية مساعدات لأوكرانيا لا يلغي القرار الخاطئ الذي اتخذته مجموعة "أوبك+"
الإدارة الأميركية تقرر سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار النفط
مكتب الإحصاء الوطني البريطاني: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 10.1% في سبتمبر/أيلول في أعلى معدل منذ 40 عاماً
بوريل: أرفض اعتبار أن يكون تشبيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم من حولها بـ"غابة" نوعا من أنواع العنصرية
رجل الأعمال إيلون ماسك: خسائر شركة "سبيس إكس" بسبب تقديم خدمات الإنترنت المجانية لأوكرانيا وصل إلى 20 مليون دولار شهريا
الوطنية: عثر على المواطن ا. عاصي مواليد عام 1956 جثة داخل سيارته في الدلهمية وتبين ان الوفاة ناتجة عن توقف في القلب
منذ 2 ساعة
19 October، 2022
التعليقات
ذات صلة
بالصور.. من اللقاء بين الرئيس الأسد ووفد من حركة حماس
ملصقات في شوارع بودابست: “عقوبات بروكسل تدمرنا”!
وزير الطاقة اللبناني : استيراد الغاز من مصر متعثّر بسبب تأخر موافقة واشنطن
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}