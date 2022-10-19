الوطنية: عثر على المواطن ا. عاصي مواليد عام 1956 جثة داخل سيارته في الدلهمية وتبين ان الوفاة ناتجة عن توقف في القلب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 19 2022 - 17:32

الوطنية: عثر على المواطن ا. عاصي مواليد عام 1956 جثة داخل سيارته في الدلهمية وتبين ان الوفاة ناتجة عن توقف في القلب

منذ 2 ساعة 19 October، 2022
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