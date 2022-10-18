لقاء تضامني في السفارة الفلسطينية ببيروت.. لاسقاط اتفاقات التطبيع مع العدو

نظمت “الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة” لقاء تضامنيا في سفارة فلسطين في بيروت “تحية لروح الشهيد الطبيب عبد الله الاحمد (ابو التين) الذي اغتاله قناص صهيوني خلال قيامه بواجبه الإنساني في مستشفى جنين، واعتزازا بالانتفاضة الشعبية الفلسطينية المتصاعدة في القدس ومدن الضفة ومخيماتها لا سيما مخيم شعفاط، ودعما لإعلان الجزائر للم الشمل من أجل الوحدة الوطنية الفلسطينية”.

وألقيت بالمناسبة العديد من الكلمات حيث أكدت “الانتصار لفلسطين اليوم هو تنديد بالوحشية العنصرية الصهيونية المتمادية بدءاً من باحات الأقصى المبارك إلى كل الأراضي المحتلة”، ولفتت الى ان “الانتصار لفلسطين اليوم هو انتصار لمبادرة لمّ الشمل التي أطلقتها الجزائر الشقيقة، وتبنتها الفصائل كلها وقد أدركت أن أفضل ما تقدمه اليوم للشعب الفلسطيني المجاهد في أرضه هو وحدة وطنية تتوج وحدته الميدانية”.

وأكدت الكلمات ان “الانتصار لفلسطين اليوم هو سعي لإسقاط اتفاقات التطبيع مع العدو، قديمها وجديدها، وبناء تضامن عربي حقيقي على قاعدة تحرير فلسطين والأمّة، من مفاعيل المشروع الصهيو – أمريكي”، وتابعت ان “الانتصار لفلسطين اليوم هو بناء كتلة شعبية فلسطينية عربية عالمية تدعم المقاومة وتحاصر العدو وتفتح لفلسطين آفاقاً في كل صعيد”.

وحيت الكلمات “الاسرى في السجون الصهيونية والمضربين عن الطعام الاسرى والاسيرات والمرابطين والمرابطات في القدس والاشقاء في الجزائر الشقيقة المخلصة التي استمرت بالتزامها المادي والمعنوي والسياسي حتى اليوم وهي من الدول القليلة التي تفي بالتزاماتها نحو الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام