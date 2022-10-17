تكتل “لبنان القوي” يواصل جولاته حول ورقة “الاولويات الرئاسية”

سلمَ رئيسُ تكتلِ لبنان القوي النائب جبران باسيل رئيس مجلسَ النواب نبيه بري في عين التينة ورقةَ التيار الوطني الحر للاولويات الرئاسية .

وفي تصريح له، قال باسيل اِنه لمس تفهماً لدى الرئيس بري والاستعدادَ والايجابيةَ اللازمةَ لمواصلةِ الحوار مشيراً الى انَ الرغبةَ بالحوارِ موجودةٌ ليس فقط على صعيدِ البرامجِ الرئاسية انما ايضاً على الاسماء .

وزار وفد من تكتل لبنان القوي مقر كتلة الوفاء للمقاومة وسلم النائب محمد رعد نسخة من اولوياته الرئاسية:

وزار وفدٌ من التيار الوطني الحر رئيسَ اللقاءِ الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو وسلمَه نسخةً عن ورقةِ أولوياتِ التيارِ في اختيارِ الرئيسِ الجديد ، ودورِه الأساسي في تشكيلِ الحكومة. وأكدَ الطرفانِ ضرورةَ التلاقي لإنقاذِ لبنانَ من أزمتِه التي وصلَ إليها، والتوسعَ في النقاشِ معَ بقيةِ الكتلِ للوصولِ إلى خواتيمَ مهمةٍ للشعب اللبناني.