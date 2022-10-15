تقرير مصور | مواجهات متواصلة في الضفة  واصابة مستوطن بعملية في بيت ايل

اعلنت وزارة الصحة فلسطينية اصابة خمسة فلسطينيين بعضهم بجراح خطرة برصاص الاحتلال وذلك خلال مواجهات وقعت قراوة بني حسان غرب سلفيت شمال القدس المحتلة

كما اندلعت مواجهات خلال هجوم للمستوطنين على بلدة عينابوس جنوب نابلس ، كما واصل المستوطنون بحماية جيش الاحتلال اعتداءاتهم على أهالي قرية أم طوبا، وحي الشيخ جراح وقرية صور باهر بالقدس المحتلة. الى ذلك اعلنت مصادر عبرية عن إصابة جندية صهيونية بعد رشقها بالحجارة ‏في مواجهات عند معبر إيال قرب قلقيلية.

وألقى فلسطينيان من على متن دراجة نارية عبوتين متفجرتين صوب حاجز الجلمة شمال جنين ، وفي عملية أخرى، قام شُبان فلسطينيون باحراق نقطة عسكرية تابعة للاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس، وقام اخرون بتحطيم مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل.

مقاومون فلسطينيون يلقون عبوات متفجرة على حاجز الجلمة في جنين

واستهدفت عملية نوعية جديدة مستوطنة “بيت ايل” حيث المقر العام لما يسمى الادارة المدنية التابعة لوزارة الحرب الصيونية ، اُصيب فيها مستوطن صهيوني بجراح ، فيما استشهد مقاوم ، واصيب آخر.

وقد زفت حركة حماس شهيدها المجاهد قيس عماد شجاعية (23 عامًا) من قرية دير جرير، والذي ارتقى الليلة الماضية أثناء تنفيذ العملية في مستوطنة “بيت إيل” برام الله.

الشهيد قيس عماد شجاعية

وأعلن المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن تصاعد الفعل المقاوم وتمدده على كل جغرافيا الضفة الغربية، وقدرته على التأثير البالغ على الاحتلال وجيشه، في ظل التفاف شعبي كامل ووحدة ميدانية، دليل على قدرة حقيقة على الصمود وتحقيق الانتصار.

بدورها نعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد شجاعية ، واعتبرت أنَّ استهداف جنود الاحتلال في رام الله ، وما سبقها في نابلس وشعفاط ، تؤكد ديمومة المواجهة وقدرة المقاومين على الانتقام لدماء الشهداء ، حتى لا ينعم العدو المجرم بالأمن والأمان ، ودعت جماهير الشعب الفلسطيني لضرورة الالتفاف حول أهلنا في القدس وشعفاط ونابلس وجنين وعموم الضفة، وإلى تصعيد المواجهات على نقاط التماس .

المصدر: قناة المنار