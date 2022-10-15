الدفاع الروسية تعلن مقتل حوالي 500 جندي أوكراني وتدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني تم القضاء عليهم خلال الساعات الماضية، كما تم تدمير عشرات الأهداف والمنشآت العسكرية.

وفي مقاطعة خاركوف تم إحباط محاولة قوات أوكرانية التقدم، والقضاء على أكثر من 30 جنديا في منطقة دفورتشني، وكذلك حوالي 50 آخرين في منطقة بيريستوف، بالإضافة إلى تدمير دبابتين ومستودع للأسلحة.

وفي كراسنو ليمان تم القضاء على حوالي 60 جنديا أثناء محاولاتهم القيام بعمليات استطلاع.

وبالقرب من مدينة زابوروجيه أدى قصف لثلاث ثكنات تابعة للقوات الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة إلى مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا من اللواء الميكانيكي الـ65.

وتصدت القوات الروسية إلى جميع الهجمات التي حاولت القوات الأوكرانية تنفيذها باتجاه نيكولايف-كريفوي روغ وتم القضاء على 120 جنديا.

وفي منطقة خيرسون تم اعتراض وتدمير 18 صاروخا من نوع “هيمارس”، وإسقاط مقاتلة من نوع “سو-25” و10 طائرات مسيرة.

المصدر: روسيا اليوم