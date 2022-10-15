الطقس في لبنان الأحد.. غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بالحرارة وضباب على المرتفعات

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني في لبنان أن يكون الطقس غدا الاحد غائما جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة، مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحياناً لحدود ال٥٠ كلم/س ويتوقع تساقط أمطار نتيجة ظهورخلايا ركامية رعدية منعزلة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتباراً من الظهر ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

– الحالة العامة: منخفض جوّي متمركز جنوب غرب قبرص ويتجه تدريجيًا نحو الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي إلى طقس متقلّب وغائم وماطر أحيانًا ويستمر حتى بداية الأسبوع المقبل. (معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول بين ٢١ و ٢٩ درجة).

– الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتحول تدريجياً خلال النهار الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة ومن المتوقّع أن تشتّدّ أحياناً خاصة في المناطق الشمالية، مع حدوث برق ورعد اعتباراً من الظهر كما تنشط الرياح أحيانا، ويتكون الضباب على المرتفعات.

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم بسحب متوسطة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تنشط الرياح أحياناً لحدود ال٥٠ كلم/س ويتوقع تساقط أمطار نتيجة ظهورخلايا ركامية رعدية منعزلة متفرقة أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية اعتباراً من الظهر ويستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود إلى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً مع بقاء الأجواء مهيئة لتساقط امطارفي الفترة الصباحية والمسائية.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً خاصة شمال البلاد اعتباراً من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة على الساحل: من 19 إلى 28 درجة، فوق الجبال من 10 إلى 19 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا سرعتها بين ١٥ و٣٥ كم/ساعة.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحيانًا على الجبال بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٩٠ % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٦°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٠ ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام