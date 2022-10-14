ميقاتي استقبل وزيرة الشؤون الخارجية الفرنسية

استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في حضور السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو ووفد من الوزارة.

وفي خلال اللقاء قالت الوزيرة “إن المجتمع الدولي ككل يتطلع الى اتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لعدم حصول اي فراغ قد يضعف الموقف اللبناني في ادارة عمليات التفاوض لحل ازماته ومعالجة الملفات الضرورية”.

وقد طلب ميقاتي من الوزيرة الفرنسية “مؤازرة بلادها لبنان في حل ازمة النازحين السوريين على أرضه واعادتهم الى بلادهم”. وشكر “فرنسا على وقوفها الدائم الى جانب لبنان”.