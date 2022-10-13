السيد رئيسي: انتشار الإرهاب وتوسع الناتو يقوضان الأمن في آسيا – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 10:38

السيد رئيسي: انتشار الإرهاب وتوسع الناتو يقوضان الأمن في آسيا

منذ 34 mins 13 October، 2022
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ايران - عربي وإقليمي

اعتبر الرئيس الإيراني، السيد إبراهيم رئيسي، انتشار الإرهاب وتوسع حلف الناتو عاملين رئيسيين يقوضان الأمن في المنطقة الآسيوية.

وفي خطاب ألقاه في قمة “مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا” المنعقدة اليوم الخميس في أستانا، قال السيد رئيسي إن “انتشار الإرهاب في البلدان الآسيوية المختلفة، بالإضافة إلى توسع حلف الناتو، يقوض الأمن في المنطقة. وعلى وجه الخصوص تدين جمهورية إيران الإسلامية الإرهاب الاقتصادي وتبذل قصارى جهدها لمكافحته”.

وأضاف: “إن الإرهاب الاقتصادي هو التهديد الشامل الذي يتطلب تعاونا مستمرا لمكافحته”.

المصدر: وكالات

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