رئيس حكومة العدو: الاتفاق البحري يزيل احتمال اندلاع مواجهة مع حزب الله

قال رئيس حكومة الكيان العدو يـائـيـر لابـيـد فـي مـؤتـمـر صـحـفـي إن الإتفاق المتوقع مع لبنان إنجاز كبير لكيانه، حيث يزيل احتمال اندلاع مواجهة عسكرية ضد حزب الله، وزعم لابيد أن الكيان ليس خائف من المواجهة مع حزب الله، وقال “لكن إذا كان من الممكن منع الحرب، فمن الأفضل منعها”.

وأضاف لابيد “لن نتردد في استخدام القوة لحماية منصة كاريش”، لافتاً إلى أن على حدود الكيان الشمالية، منظمة تمتلك مئات الصواريخ، وقال “باعتباري شخصًا خدم قتاليًا في لبنان، فأنا أعرف ثمن الحرب”.

ولفت لابيد إلى أن الكيان سيحصل على 17 % من عائدات حقل قانا، وأعرب عن أسفه لمعارضة نتنياهو لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وبدوره، زعم وزير الحرب الإسـرائـيـلـي بـيـنـي غـانـتـس أن “اتفاق ترسيم الحدود ثبت معادلة أمنية جديدة في البحر”، وقال “موعد إنضاج اتفاق الترسيم مع اقتراب موعد الانتخابات غير مرغوب فيه لكنه ضروري”.

المصدر: مواقع