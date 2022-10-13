فيديوغراف| رئيس حزب القوات سمير جعجع تصويب على المقاومة وإنكار حصول الترسيم

08-10-2022

إنكار حصول الترسيم

– إن مسألة ترسيم الحدود البحرية لن تحل قريباً لأنها معقدة أكثر مما يراها البعض ولا اعتقد ان الترسيم قريب

– الحكومات المتعاقبة أعلنت أن على لبنان اعتماد الخط 23 بناءً على استشارة تقنيي الجيش اللبناني ووزارة الاشغال

03-10-2022

إنكار دور المقاومة

– بالنسبة لترسيم الحدود هذه هي المرة الأولى والوحيدة، التي يتصرف فيها حزب الله بشكلٍ منطقي

– بغض النظر عن “العنتريات” الاتفاق هو الذي كان منذ 10 سنوات و”عنتريات” حزب الله للاستهلاك المحلي

– حتى إشعار آخر لا أعتقد أن هناك صفقة عابرة للقارات بالنسبة لتعاطي حزب الله مع موضوع ترسيم الحدود

26-09-2022

مهاجمة مواقف المقاومة

– في حال إعلان المواجهة بعد فشل المفاوضات القرار يعود للحكومة اللبنانية فقط ولا يحق لحزب الله أن يتخذه بمفرده

– موقف حزب الله في الترسيم “غش وخداع” وبسببه تأخّر الإتفاق والترسيم ليس له أي علاقة بالتطبيع مع “إسرائيل”

12-09-2022

تحميل المسؤولية للحكومة

– حكومة تصريف الأعمال لديها مسؤولية كبيرة من ناحية الغاز وعليها أيضاً مسؤولية كبيرة في الحفاظ على الحدود

05-09-2022

إنكار دعم المقاومة للدولة

– شكر للدول الصديقة لا سيما الولايات المتحدة وفرنسا على وساطتها وعلى جهودها الداعمة لتسهيل التوصل الى اتفاق

04-09-2022

تحدي المقاومة بالرئاسة

– نريد رئيساً يتحدى كل من يتخذ قراراً سياديا بدلاً عن الدولة إن كان حرباً أو سلمأً أو يتعلق بالسياسة الخارجية

03-08-2022

تحميل المقاومة سبب الانهيار

– هناك عاملان اساسيان اوصلا لبنان إلى هنا مصادرة القرار الخارجي وسوء الإدارة المحلية وخلف ذلك حزب الله

16-07-2022

إتهام المقاومة بتوظيف الملف

– تصعيد حزب الله العسكري عبر المسيّرات والسياسي عبر السيد حسن نصرالله يتعلق بشكل خاص بوضعيته شعبياً

– سلاح حزب الله لا يزال يملك وظيفة والحزب بحاجة لإعادة تغطية نفسه وإبراز نفسه كمقاومة تدافع عن حقوق لبنان

– أراد السيد حسن نصرالله استباق الإنجاز بمسيّرات وتهويل لـ”يقطفها” ويجيّر الاتفاق ويسيّله في رصيده شعبيا وسياسياً

06-07-2022

مهاجمة المقاومة وإنكار دورها

– من غير المقبول اللعب في مسألة الحدود البحرية لغايات حزبية أو استراتيجية غير متعلقة بلبنان

– فاجأنا حزب الله بإطلاق 3 مسيرات باتجاه المنصة التي وضعتها “إسرائيل” على مقربة من الخط 29

– أطالب الحكومة بأن تقول لحزب الله إنها المفاوض ولدى احتياجها لأمر تطلب مساعدة الجيش وليس أي جهة أخرى

29-06-2022

مع قرار الترسيم الرسمي

– أقف خلف الحكومة اللبنانية بموضوع ملف التفاوض على الحدود البحرية إن كانت مع الخط 23 أو مع الخط 29

13-05-2022

مهاجمة المقاومة وإنكار دورها

– ممنوع أن يأتي من يقول أريد إطلاق صاروخ للمحافظة على غاز لبنان بل يجب أن يكون الأمر بيد الدولة وحدها

المصدر: قناة المنار