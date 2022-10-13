وحدات من الجيش تنفذ حملة دهم في مشغرة بحثا عن مطلوبين اثر الاشتباكات بين عائلتي عمار وشرف – موقع قناة المنار – لبنان
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October 13 2022 - 00:20

وحدات من الجيش تنفذ حملة دهم في مشغرة بحثا عن مطلوبين اثر الاشتباكات بين عائلتي عمار وشرف

منذ 2 ساعة 12 October، 2022
شعار الجيش اللبناني
لبنان

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأن وحدات من الجيش تنفذ  حملة دهم في مشغرة في البقاع الغربي، بحثا عن مطلوبين، اثر الاشتباكات التي وقعت في الساعات الاخيرة بين عائلتي عمار وشرف، واسفرت عن سقوط قتيل وجريحين.
واتخذ الجيش اجراءات صارمة من خلال اقامة حواجز ثابتة وظرفية، ودوريات مؤازرة لاعمال الدهم، حيث توقفت الاشتباكات بالكامل وعاد الهدوء الحذر الى البلدة.
وتجرى اتصالات على مستوى عال تتولاها قيادة حزب الله وحركة امل، للملمة ذيول الحادثة الاليمة ومنع تجدد الاشتباك بين العائلتين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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