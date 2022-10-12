بالصور… جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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الإمام الخامنئي: ليحذر المسؤولون في إيران من أن تمنعهم مؤامرات العدو من أداء مسؤولياتهم في الساحتين الداخلية والخارجية
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الرئيس عون: انجاز اتفاقية ترسيم الحدود سيتبعها الأسبوع المقبل بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات
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النائب علي فياض من المجلس الاقتصادي والاجتماعي: نيل لبنان حقوقه هو أقصر الطرق لاستعادة العافية المالية والاقتصادية
الحزب التقدمي الاشتراكي: وحدة الموقف اللبناني والجهود الدبلوماسية وعناصر القوة حافظت على حقوق لبنان بوجه طمع العدو
التقدمي الاشتراكي: الاتفاق بما فيه من بنود لا يشكّل بأي حال من الأحوال دخولاً في مسار التطبيع مع العدو
رئيس حكومة العدو يائير لابيد: الحكومة وافقت بأغلبية ساحقة على مبادئ اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان
مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية: إدخال المستوطنين للصلاة في المنطقة الشرقية سيكون حكم بالإعدام عليهم
"عرين الاسود": نقول لجنود الاحتلال ومستوطنيه إن الساعات القادمة تحمل لكم ألم كبير وحسرة فذوقوا زرعكم
مواجهـات بين شبّان فلسطينيين وقوات الاحتلال في أبو ديس ومدينة البيرة وبيتونيا والعيساوية وسبسطية ومخيم العروب
الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد الفتى سامي محمود عدوي وجرح آخرين خلال المواجهات في مخيم العروب شمال الخليل
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: الاوروبيون يتحملون مسؤولية رفع أسعار الغاز والشراء من واشنطن بثلاثة أضعاف ثمنه
بوتين: تخريب خط أنابيب نورد ستريم إرهاب دولي تستفيد منه الولايات المتحدة لتفرض تسليم طاقتها بأسعار مرتفعة
رئيسة المفوضية الأوروبية: كنا نعتمد على روسيا في توفير أكثر من 40% من إمدادات الطاقة والآن نستورد 7.5% منها
بالصور… جانب من المواجهات المندلعة بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة الرام بالقدس المحتلة
منذ 3 ساعة
12 October، 2022
عربي وإقليمي
-
فلسطين
المصدر:
وكالة يونيوز
العدو الصهيوني
بلدة رام المحتلة
فلسطين
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