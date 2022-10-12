بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر في الكيان الصهيوني لبحث اتفاق ترسيم الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 13:54
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: نحن أمام ساعات حاسمة في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية
السيد نصرالله: اللحظة التي تذهب فيها الوفود للتوقيع في الناقورة وبعد أن تفعل ذلك نستطيع ان نقول ان هناك اتفاقاً قد حصل
السيد نصرالله: حين يعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الموقف المؤيد للإتفاق تكون الأمور بالنسبة للمقاومة قد أنجزت
السيد نصرالله: هذه الثروة ملك للشعب اللبناني وهناك اقتراحات حول انشاء صندوق سيادي ويجب الاستفادة من تجارب الدول
السيد نصرالله: نحن ندعو كل المعنيين بالذهاب إلى تشكيل الحكومة في الوقت المتاح ويجب ان لا نيأس في هذا الامر
صحيفة هآرتس الصهيونية: هناك حقيقة واضحة وهي أن إسرائيل " مردوعة" من قبل حزب الله
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون: انجاز اتفاقية الترسيم سينتشل لبنان من الهاوية التي أُسقط فيها
المنار تعرض المسودة النهائية للورقة الأميركية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة
المسودة النهائية: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في تاريخ ارسال واشنطن إشعاراً بالتأكيد على موافقة الطرفين على بنوده
ورقة الترسيم: الاتفاق على ابقاء الوضع الراهن بالقرب من الشاطئ على ما هو عليه بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية
رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ترأس اجتماعاً خُصص للبحث مع المنظمات الدولية في مكافحة وباء الكوليرا
وزير الصحة فراس الأبيض من عرسال: واجب العناية بالنازحين في لبنان لا يقع فقط على البلد المضيف إنما هو واجب عالمي
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية في العاصمة طهران بحضور الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي
السيد رئيسي: الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان العدو والقضية الفلسطينية هي أهم قضايا العالم الإسلامي
الشيخ نبيل قاووق خلال مشاركته في المؤتمر في طهران: توحيد الأمة على نهج المقاومة ضرورة وواجب
الشيخ قاووق: محور المقاومة بات يطوق الكيان الصهيوني بالصواريخ والمسيرات من كل جانب
رئيس الحكومة الصهيونية يائير لابيد يعقد اجتماعاً اليوم للمجلس الوزاري للمصادقة على العرض الاميركي حول الترسيم
مقاومون فلسطينيون يشتبكون مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين
أهالي مخيم شعفاط وبلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة يعلنون العصيان المدني المفتوح ضد الاحتلال
اضراب عام في كل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة احتجاجاً على مواصلة حصار مخيم شعفاط من قبل قوات الاحتلال
مواجهات في أكثر من مكان بمخيم العروب مع قوات الاحتلال بعد قمع مسيرة طلابية مساندة لمخيم شعفاط
شرطة الاحتلال تفرض اجراءات امنيّة مُشدّدة على مداخل البلدة القديمة بالقدس وأزقتها وتنصب الحواجز العسكرية
الصهاينة يواصلون تدنيس باحات المسجد الاقصى المبارك في القدس المحتلة في اليوم الثالث لما يُسمَّى "بعيد العرش"
الرئيس الأميركي جو بايدن حول قرار أوبك بلس: ستكون هناك عواقب لما فعلته السعودية مع روسيا
صحيفة وول ستريت جورنال: محمد بن سلمان أبلغ مستشاريه أنه ليس على استعداد للتضحية بالكثير من أجل إدارة الرئيس جو بايدن
الامن الفدرالي الروسي يعلن أن منظم الهجوم على جسر القرم هو رئيس االاستخبارات العسكرية الاوكرانية
بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر في الكيان الصهيوني لبحث اتفاق ترسيم الحدود
منذ 2 ساعة
12 October، 2022
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السيد نصر الله: نحن أمام ساعات حاسمة بملف الترسيم.. وكمقاومة ننتظر الموقف الرسمي اللبناني
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