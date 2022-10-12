بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر في الكيان الصهيوني لبحث اتفاق ترسيم الحدود – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 13:54

بدء جلسة المجلس الوزاري المصغر في الكيان الصهيوني لبحث اتفاق ترسيم الحدود

منذ 2 ساعة 12 October، 2022
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