“المحكمة العليا” في الكيان الصهيوني رفضت الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق الترسيم – موقع قناة المنار – لبنان
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October 12 2022 - 13:54

“المحكمة العليا” في الكيان الصهيوني رفضت الالتماسات التي طالبت بوقف إجراءات مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق الترسيم

منذ 2 ساعة 12 October، 2022
أخبار موقع المنار

المصدر: عرب 48

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