ممرضة بريطانية متهمة بقتل سبعة أطفال رضع عبرحقنهم بالهواء والإنسولين

مثلت الممرضة لوسي ليتبي التي تتبع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية “NHS” أمام المحكمة في مانشستر، بعد أن وجهت إليها تهمة قتل سبعة أطفال رضع، كما أنها حاولت قتل عشرة آخرين من خلال إعطائهم أدوية وحقن وعلاجات خاطئة.

وذكر ممثل الادعاء للمحكمة أن الممرضة “لوسي ليتبي”، والبالغة من العمر 32 عاماً، كانت في جناح حديثي الولادة بمستشفى “كونتيسة تشيستر” عندما بدأ الأطفال حديثي الولادة في الانهيار في ظروف غير مبررة.

واتُّهمت باستخدام أساليب مختلفة لقتل الأطفال، مثل حَقْن بعضهم بالهواء عن طريق الوريد أو من خلال أنبوب أنفي معدي. أو عبر تغذية الرضع بالحليب أو بعض السوائل الأخرى المسمومة بالإنسولين.

ونفت الممرضة تهمة قتل خمسة أولاد وفتاتين ومحاولة قتل خمسة أولاد وخمس فتيات بين يونيو/حزيران 2015 ويونيو 2016.

ويشير الاتهام إلى ارتفاع في وفيات الأطفال أو إصابتهم بأمراض خطيرة خلال الوقت الذي كانت فيه ليتبي تعمل في نوبات ليلية، حينها يكون الجناح أقل انشغالاً ويقل احتمال زيارة الآباء له. وعندما انتقلت ليتبي إلى نوبات النهار حدث مزيد من الانهيارات والوفيات التي لا يمكن تفسيرها.

المصدر: trt العربية