مداهمات للجيش اللبناني وتوقيف مطلوبين في البقاع

نفذ الجيش اللبناني عمليات دهم في منطقة بين بلدتي بريتال وحورتعلا في البقاع، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة “قتل المطلوب (م.ش.ط) وتم توقيف أكثر من 10 آخرين بتهم تجارة مخدرات وسلب وسرقة، أثناء عملية دهم خاطفة بين بلدتي بريتال وحورتعلا، نفذتها القوة الضاربة بمؤازرة الفوج المجوقل ووحدات مؤللة، ترافقت مع تحليق لمروحيات عسكرية في الأجواء”.

ولفتت الوكالة الى ان “الجيش أقفل مداخل ومخارج البلدتين والطرق المؤدية إليهما، ودارت اشتباكات بين المطلوبين الذين بادروا إلى إطلاق النار باتجاه الدورية المداهمة، فيما تتواصل عمليات البحث عن مطلوبين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام