رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف: تم استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم، وستعود حركة القطارات في وقت لاحق أيضاً – موقع قناة المنار – لبنان
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October 8 2022 - 17:58
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الصحة الفلسطينية: شهيدان و11 إصابة برصاص جنود الاحتلال الصهيوني بينها 3 إصابات خطرة في مخيم جنين
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لجنة مكافحة الارهاب الروسية: التفجير الارهابي ادى الى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين يوجه بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث جسر القرم
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رويترز: طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية حلّقت قرب "نورد ستريم 2" لساعات عدة بعد رصد تسرب غاز
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الرئيس الاميركي جو بايدن: كنت قادرا على خفض أسعار البنزين لكن بدأت أسعاره ترتفع تدريجيا بسبب ما فعله الروس والسعوديون
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية: ارتفاع أسعار الوقود في أمريكا سببه نقص إنتاج المصافي الأمريكية وليس المملكة
الرئاسة التونسية: الرئيس قيس سعيد يدعو الى تعديل مرسوم الانتخابات لمنع التلاعب بمسألة التزكيات لانتخاب أعضاء البرلمان
مئات الآلاف يحتشدون في ساحات العاصمة اليمنية صنعاء احتفالاً بمناسبة المولد النبوي الشريف
رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف: تم استئناف حركة مرور السيارات على جسر القرم، وستعود حركة القطارات في وقت لاحق أيضاً
منذ 1 ساعة
8 October، 2022
جسر القرم
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