الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ندعو دول المجلس الأوروبي إلى تهيئة الظروف لحماية منشآت الطاقة من الضربات الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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October 7 2022 - 18:00

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: ندعو دول المجلس الأوروبي إلى تهيئة الظروف لحماية منشآت الطاقة من الضربات الروسية

منذ 44 mins 7 October، 2022
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