الطقس غائم مع انخفاض ملموس في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل.

يتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معها الرؤية أحيانًا، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد، ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات في المناطق الجبلية وتنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد وجنوبه.

السبت: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض إضافي ملموس في درجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات فتسوء معها الرؤية أحيانًا، واحتمال تساقط بعض الرذاذ بشكل متفرق بخاصة شمال البلاد، ويبقى التحذير من خطر الانزلاقات في المناطق الجبلية وتنشط الرياح أحيانًا شمال البلاد وجنوبه.

الاحد: غائم جزئيأً الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تكون ضمن معدلاتها الموسمية على الساحل.

الاثنين: قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة بخاصة فوق الجبال وفي الداخل.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 28 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 11 الى 26 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، جنوبية شرقية ليلاً، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 10 و40 كم/س.

– الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

– الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و80 % .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 27 درجة.