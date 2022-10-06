بكين: الولايات المتحدة تسمم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 6 2022 - 10:20

بكين: الولايات المتحدة تسمم الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

منذ 2 ساعة 6 October، 2022
633df2964236043cf9023587
أخبار دولية - الصين

أكد نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ، أن الولايات المتحدة تزيد من مخاطر التصعيد العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقال شوانغ في اجتماع لمجلس الأمن: “في الآونة الأخيرة، تشكل الولايات المتحدة تحالفات عسكرية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مما يزيد من خطر التصعيد العسكري وتتبع سياسة الكيل بمكيالين، وتسمم الوضع في المنطقة، وبالتالي تزايد التوتر على شبه الجزيرة الكورية في ضوء كل ما يحدث ليس مفاجئا. والتاريخ يظهر أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل مشكلة شبه الجزيرة”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة