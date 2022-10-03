القيادي البطش: سرايا القدس أحيَّت روح المقاومة بالضفة ودشنت جيشا من المقاتلين

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي خالد البطش، أن الحركة وسرايا القدس المظفرة قد دشنوا جيشًا من المقاتلين الأبطال في الضفة الغربية المحتلة، وقد أحيوا روح الجهاد والثورة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح القيادي البطش في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن حركة الجهاد لم ولن تتوقف مطلقًا عن قتال الاحتلال الإسرائيلي رغم كل ما خاضته من معارك كبيرة ضد الاحتلال منذ انطلاقتها حتى اليوم.

وقال “إن الهدف الأساس من كل المراحل التي مرت بها حركة الجهاد الإسلامي، هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وما دون ذلك هوامش”.

وأضاف “إن الحركة قدمت في كل خطواتها النضالية، نماذج من القادة والشهداء عبدوا الطريق لجنود سرايا القدس ليستمروا في مسيرة تحرير الأرض والمقدسات.

ووجه القيادي البطش التحية للمقاتلين في الضفة المحتلة قائلًا: “هؤلاء هم الذين يزرعون الرعب في نفوس جنود الاحتلال ولازالوا يعيدون أمجاد الشهداء الكرام”.

وفي السياق ذاته وجه عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي التحية لوالد الشهيدين رعد وعبدالرحمن خازم ولآباء الشهداء وأمهاتهم على ما غرسوه في نفوس أبنائهم من عزة وإباء رأيناه في كافة محطاتنا النضالية.

المصدر: فلسطين اليوم