رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من بعبدا: الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة، وموقفنا موحّد من أجل لبنان، وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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October 3 2022 - 16:48

رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي من بعبدا: الأعمدة الأساسية التي نريدها في الاتفاق موجودة، وموقفنا موحّد من أجل لبنان، وسيكون لدينا رد سيُرسل إلى الوسيط الأميركي

منذ 1 ساعة 3 October، 2022
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