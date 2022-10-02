القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها وتدعوها للمغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 22:08

القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها وتدعوها للمغادرة

منذ 1 ساعة 2 October، 2022
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