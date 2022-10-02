القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها وتدعوها للمغادرة – موقع قناة المنار – لبنان
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النائب محمد رعد: لولا جهوزيّة المقاومة لما أُرغم العدو الصهيوني على الاعتراف بحقوق لبنان
النائب حسن فضل الله: لن تمر أي ضريبة تطال الشعب بالموازنة ولن نقبل برفع الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة
الشيخ نبيل قاووق: انتخاب رئيس جديد للجمهورية بإرادة وطنية يشكّل فرصة حقيقية لإنقاذ البلد
الوزير علي حمية رعى توقيع مذكرة تفاهم بين مديريتي الطيران المدني اللبناني والإيطالي في كندا
الوزير حمية من كندا: الانتهاكات الاسرائيلية تهدد سلامة الطيران المدني
أوساط صهيونية: معادلات السيد نصر الله كانت العامل الحاسم بدفع الاميركيين والاسرائيليين للإقرار بحقوق لبنان
رئيس وزراء العدو الإسرائيلي: نجري مداولات حول اللمسات الأخيرة لترسيم الحدود مع لبنان
رئيس الاستخبارات الإسرائيلي السابق آموس يادلين: نصرالله حصل على كل ما يريد وإسرائيل تخلت عن معايير أكثر من لبنان
سرايا القدس: مجموعات جبع وكتائب شهداء الأقصى ومجموعة الشهيد الفاخوري تستهدف قوات الاحتلال المتمركزة في مستوطنة ترسله
إعلام العدو: إصابة مستوطن بجروح جراء إطلاق نار قرب مستوطنة إيتمار جنوب نابلس
هيئة الأسرى: إدارة سجن رامون تحتجز أهالي الأسرى في قاعة الزيارة وتمنعهم من الخروج وتغلق السجن بالكامل
الحركة الأسيرة: نحذر من المساس بأهالي الأسرى في سجن رامون ونحمل إدارة السجون كامل المسؤولية عن تداعيات استمرار احتجازهم
المجلس السياسي الأعلى في اليمن: على دول العدوان أن تنهي عدوانها وحصارها بشكل فوري
المجلس السياسي الأعلى: قواتنا المسلحة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا استمر العدوان والحصار وستضع منشآت العدوان في مرمى نيرانها
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قواتنا قادرة من حرمان السعودي والإماراتي من موارده إذا أصر على حرمان شعبنا اليمني
القوات اليمنية: على شركات النفط بالإمارات والسعودية المغادرة ما دامت دول العدوان لا تلتزم بهدنة تمنح الشعب اليمني حقه
وزير الدفاع اليمني: نحن أمام منعطف تاريخي عظيم وقد سخرنا أنفسنا وإمكانياتنا لنكون في مقدمة مواكب المواجهة
الخارجية اليمنية: نستنكر بيان خارجية المملكة المتحدة الذي ينطوي على تهديد بحرمان أبناء اليمن من حقهم في السفر والتنقل
القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي: أمريكا اليوم هرمة ومتآكلة وعاجزة وهي تحاول التعويض عن هزائمها
مصادر إيرانية: قرب الإفراج عن أرصدة مجمدة عائدة لإيران في إطار التفاوض غير المباشر بين طهران وواشنطن
وكالات: وزيرا خارجية العراق وسلطنة عمان يبلغان وزير الخارجية الإيراني الإفراج عن الحاج الإيراني المعتقل في السعودية
الدفاع الروسية: مقتل مئات العسكريين الأوكرانيين وتدمير عشرات الدبابات والآليات العسكرية
المحكمة الدستورية الروسية قضت بقانونية معاهدات ضمّ الأراضي الأوكرانية التي وقع عليها بوتين
وزير الحرب الأمريكي تعليقا على طلب أوكرانيا الانضمام للناتو: نحتاج موافقة جميع الأعضاء الثلاثين
"بلومبرغ": تحالف "أوبك+" سينظر بخفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا في اجتماع فيينا الأربعاء
القوات المسلحة اليمنية تحذر الشركات النفطية في الإمارات والسعودية من مواصلة أعمالها وتدعوها للمغادرة
منذ 1 ساعة
2 October، 2022
عاجل
القوات المسلحة اليمنية
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