وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا لتايوان – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2022 - 20:32

وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة لا ترى تهديدا صينيا مباشرا لتايوان

منذ 45 mins 2 October، 2022
أخبار موقع المنار

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