استشهاد وزير الشباب والرياضة في جريمة اغتيال بصنعاء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، استشهاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد إثر عملية اغتيال نفذتها عناصر تابعة للعدوان السعودي الأمريكي بالعاصمة صنعاء.

وقال موقع الإعلام الأمني التابع لوزارةالداخلية “أقدمت صباح اليوم في العاصمة صنعاء عناصر إجرامية تابعة للعدوان على اغتيال وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد”.

أضاف أن العناصر الإجرامية اعترضت سيارة وزير الشباب والرياضة، التي كانت تقودها ابنته، وأطلقوا النار عليه ما أدى إلى استشهاده بعد إسعافه إلى المستشفى اليمني الألماني، فيما أصيبت ابنته بجروح بليغة.

وأوضح أن الشهيد لم يكن لديه أي حراسة شخصية وكان دائما يتنقل بمفرده كأي مواطن.

وشددت وزارة الداخلية على أن هذا الفعل الإجرامي يأتي ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية، مؤكدة أن التحقيقات والمتابعة الأمنية جارية، وسيتم تقديم الجناة للعدالة.

المصدر: المسيرة