حزب الحق ينعي أمينه العام الأستاذ حسن زيد

نعى حزب الحق، اليوم الثلاثاء، أمينه العام وزير الشباب والرياضة الأستاذ حسن زيد الذي استشهد على يد عناصر إجرامية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد حزب الحق في بيان له بأن هذه الجريمة هي جزء من جرائم التحالف الأمريكي السعودي الصهيوإماراتي على وطننا وشعبنا، والذي كان الشهيد من أشد المناهضين له.

وأشار الحزب إلى أن تحالف العدوان قد أدرج اسمه ضمن القائمة التي أعلن أنه يستهدفها صراحةً.

وأشاد حزب الحق بالأجهزة الأمنية، مؤكدا ثقته بأنها ستقوم بدورها المفترض في الكشف عن المجرمين والقبض عليهم لينالوا جزاءهم الرادع.

المصدر: المسيرة