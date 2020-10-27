غرفة التحكم المروري: قطع طريق عام #تعلبايا بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 14:24

غرفة التحكم المروري: قطع طريق عام #تعلبايا بالاتجاهين من قبل بعض المحتجين وتحويل السير الى الطرقات المجاورة

منذ 1 ساعة 27 October، 2020
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