انصار الله: ندعو الجهات المعنية لملاحقة الجناة المباشرين بالجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 14:24
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رئيس مجلس النواب نبيه بري: الوقت ليس في صالحنا ويجب أن تتشكّل الحكومة من دون أي إبطاء فأمامها مهمة صعبة
الرئيس بري: الإنقاذ مسؤولية الجميع والمهمة الإنقاذية للحكومة يجب أن تكون مغطّاة بأوسع مواكبة شعبية وحزبية ونيابية
المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: العقوبات الأميركية على قطاع النفط لن يكون لها تأثيرات كبيرة على سياساتنا
وزير النفط الإيراني: عهد الأحادية في العالم قد ولّى والقطاع النفطي الإيراني لن يتعطل
الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في طهران احتجاجا على الرسوم المسيئة للرسول
البرلمان الباكستاني يصدق على قرار يحث الحكومة على استدعاء سفيرها من باريس ردا على نشر الرسوم المسيئة للرسول في فرنسا
بنغلادش: عشرات الآلاف يتظاهرون في دكا ويدعون لمقاطعة البضائع الفرنسية ردا على نشر الرسوم المسيئة للرسول
السودان: وقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء في الخرطوم رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني
القيادي السوداني عثمان الكباشي يعلن تشكيل جبهة وطنية عريضة ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني
البيت الأبيض: الرئيس الأميركي يقر رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
الداخلية اليمنية: إستشهاد وزير الشباب والرياضة حسن زيد إثر عملية اغتيال نفذتها عناصر إجرامية تابعة للعدوان في صنعاء
الداخلية اليمنية: العناصر الإجرامية اعترضت سيارة الوزير وأطلقت النار عليه ما أدى لاستشهاده وإصابة ابنته بجروح بليغة
الداخلية اليمنية: إغتيال الوزير حسن زيد فعل إجرامي ضمن مخطط العدوان لاستهداف الشخصيات والكوادر الوطنية
المكتب السياسي لأنصار الله يحمّل دول العدوان مسؤولية جريمة اغتيال الوزير حسن زيد ويدعو الجهات المعنية لملاحقة الجناة
المكتب السياسي لأنصار الله: ما تطمع فيه وتسعى إليه قوى العدوان من زعزعة للأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء لن يتحقق
المكتب السياسي لأنصار الله: عدوانكم وحصاركم وجرائمكم لن تزعزع في شعبنا ثقته وإيمانه بمشروع التحرر حتى إنجاز النصر الكبير
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على هدف هام في مطار ابها الدولي وحقق إصابة مباشرة
العميد يحيى سريع: عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا
الأمم المتحدة: معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة وصلت الى أعلى معدل على الإطلاق في اليمن
باكستان: إرتفاع عدد ضحايا انفجار القنبلة في مدرسة قرآنية في بيشاور الى 11 والجرحى الى 120
الولايات المتحدة: إجلاء نحو 60 ألف شخص من منازلهم بسبب حريق غابات اندلع في مدينة ايرفاين بولاية كاليفورنيا
واشنطن توافق على بيع تايوان مئة منظومة صواريخ دفاعية من طراز هاربون في صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار
جمعية الإمداد تطلق حملتها السنوية لتكفل 3950 يتيماً تحت شعار "كفيلنا محمد" للمساهمة التواصل على الارقام الآتية: 01555717 و76641631 او عبر حساب 14_814 في جميع فروع القرض الحسن
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الصينية: بكين ستفرض عقوبات على كيانات أميركية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة إلى تايوان
السلطات الأسترالية ترفع تدابير الإغلاق في مدينة ملبورن إثر عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
انصار الله: ندعو الجهات المعنية لملاحقة الجناة المباشرين بالجريمة وكشفهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع
منذ 2 ساعة
27 October، 2020
اغتيال وزير الشباب والرياضة اليمني
اليمن
انصار الله
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