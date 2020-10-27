المكتب السياسي لأنصار الله ينعي الشهيد الوزير حسن زيد: نعزي أنفسنا وأهل الشهيد وشعبنا اليمني باستشهاد هذا المناضل الجسور – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 14:24

المكتب السياسي لأنصار الله ينعي الشهيد الوزير حسن زيد: نعزي أنفسنا وأهل الشهيد وشعبنا اليمني باستشهاد هذا المناضل الجسور

منذ 2 ساعة 27 October، 2020
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