للمرة الخامسة خلال 48 ساعة.. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مطار أبها السعودي

شن سلاح الجو اليمني المسير، صباح اليوم الثلاثاء، عملية هجومية استهدفت هدفا عسكريا في مطار أبها الدولي بعسير.

وأوضح ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان مقتضب أن “سلاح الجو اليمني المسير نفذ عملية هجومية على هدف هام بمطار أبها الدولي بطائرة قاصف 2k المسيرة”.

وأكد العميد سريع أن “الإصابة كانت مباشرة “، مشددا على أن “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان والحصار على بلدنا”.

وكان سلاح الجو المسير نفذ، أمس الاثنين، عمليتين هجوميتين بطائرات نوع قاصف 2K ضربت أهدافا عسكرية مهمة في مطار أبها الدولي .

واستهدف سلاح الجو المسير، الأحد، مرابض الطائرات الحربية في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرتين مسيرتين نوع قاصف 2k، كما استهدف هدفا حساسا داخل مطار أبها بطائرة نوع صماد3.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن العمليات في عمق مطارات العدو يأتي “ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على شعبنا”.

المصدر: المسيرة