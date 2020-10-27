بالصور اغتيال وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية حسن زيد في صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 12:48

بالصور اغتيال وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية حسن زيد في صنعاء

منذ 43 mins 27 October، 2020
يمن 2
اليمن - عربي وإقليمي

بالصور.. اغتيال وزير الشباب والرياضة في الحكومة اليمنية حسن زيد في صنعاء.

يمن

يمن 2

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المصدر: وكالة يونيوز

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