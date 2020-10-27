“هواوي” تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام!

كشفت شركة “هواوي” الصينية رسميا عن هاتف “Mate 40 Pro” الذي صنف كأفضل هاتف أطلقته الشركة هذا العام.

وبحسب ما ذكر موقع “ixbit”، فإنّ الهاتف الجديد يأتي بهيكل مضاد للماء والغبار وفقاً لمعايير “IP68″، ومحمي بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاد هذا الهيكل (162.9/75.5/9) ملم، ووزنه 212 غ.

كما زود بشاشة “OLED” بمقاس 6.67 بوصة، بدقة (2772/1344) بيكسل، أبعادها “18.6:9″، وترددها يعادل 90 بيكسلا، ومعدل سطوعها 460 شمعة/م.

ويضمن أداءه السريع في التعامل مع البيانات والشبكات معالج “Kirin 9000” ثماني النوى الحديث المطور بتقنية (5منانومتر)، ومعالج رسوميات “Mali-G78ـ” وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 غيغابايت.

كما حصل الهاتف على منفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة “NFC” للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل Android 10 مع واجهات “EMUI 11″، وعلى بطارية بسعة 4400 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع (66 واطا) وخاصية الشحن اللاسلكي (50 واطا).

أما الكاميرا الأساسية له فأتت رباعية العدسة، فيها عدسة بدقة 50 ميغابيكسل، وعدسة للتصوير فائق العرص بدقة 20 ميغابيكسل، وعدسة بدقة 12 ميغابيكسل، وعدسة تتمتع بمعدل تقريب بصريX5.

والكاميرا الأمامية أتت ثنائية العدسة بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، ومزودة بتقنيات التعرف إلى الوجوه.

المصدر: روسيا اليوم