وحدة خاصة صهيونية تختطف شاباً من داخل مركبة على حاجز زعترة جنوب نابلس (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 11:10

وحدة خاصة صهيونية تختطف شاباً من داخل مركبة على حاجز زعترة جنوب نابلس (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 2 ساعة 27 October، 2020
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