الداخلية الأمريكية تستعد لاضطرابات محتملة أثناء الانتخابات

نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمني رفيع، أن وكالتين للأمن الداخلي تستعدان بنشاط لمواجهة اضطرابات محتملة أثناء الانتخابات العامة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر.

وقال القائم بأعمال نائب وزير الداخلية الأمريكي، كين كوتشينيلي للشبكة الإخبارية الأمريكية “فرقنا جاهزة للعمل حسب الحاجة”، مضيفا في هذا الشأن أن وزارة الداخلية الأمريكية “ليست لديها معلومات استخباراتية محددة حول وجود تهديد محدد باندلاع أعمال عنف”.

وأوضحت الشبكة أن الحديث يدور حول وحدات لقوات خاصة تابعة لدائرة الجمارك ومراقبة الحدود، كانت كلفت الصيف الماضي بإخماد الاضطرابات في مدن مثل بورتلاند وأوريغون وواشنطن، وهي تجري الآن تدريبات مكثفة، وقد مددت حالة الاستعداد في هذه الوحدات للتحرك في الظروف الطارئة.

وكانت صحيفة واشنطن بوست تحدثت مطلع أكتوبر، استنادا إلى مصادر عن استعداد وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاضطرابات عامة محتملة في 3 تشرين الثاني / نوفمبر.

المصدر: روسيا اليوم