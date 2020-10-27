ناسا تعلن عن اكتشاف مثير على القمر

أعلنت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية(ناسا)، عن اكتشاف مثير للقمر، وهو وجود ماء على سطح القمر.

وأوضحت في بيان صادر عن وكالة ناسا، وترجمته نيو ترك بوست، أن مرصد الستراتوسفير لعلم الفلك بالأشعة تحت الحمراء، أكد لأول مرة وجود المياه على السطح المشمس وأن الماء قد يكون مبعثرًا عبر سطح القمر، ولا يقتصر على الأماكن الباردة والمظللة.

وأكد موظفو مركز الطيران أن الجليد المائي (H2O) بدلاً من الهيدروكسيل (OH) موجود على سطح القمر، وتوصل الفريق إلى اكتشافاتهم من خلال تلسكوب صوفيا المركب على طائرة لاكتشاف أثر طيفي خاص بالمياه والحصول على رؤية أوضح للغلاف الجوي.

وأشار أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة كولورادو بول هاين وفريقه، باستخدام صور الكاميرا وقياسات درجة الحرارة المأخوذة بواسطة قمر صناعي تابع لوكالة ناسا، أن كتل الجليد تشغل حوالي 40 ألف كيلومتر مربع، أو ما يقرب من 0.1 في المائة من سطح القمر.

وأضاف، نرى المليارات من برك الجليد غير المكتشفة سابقًا وهذا يوفر فرصة لاستخراج الجليد بسهولة أكبر ونعتقد أن هذا ثورة فيما يتعلق بما سيحتاجه رواد الفضاء على القمر.

و شارك مدير ناسا بريدنستين التصريحات التالية في تدوينه على تويتر حول استكشاف المياه على القمر، باستخدام تلسكوب صوفيا، اكتشفنا الماء على سطح القمر المضاء بنور الشمس لأول مرة، ولا نعرف حتى الآن ما إذا كان بإمكاننا استخدامه كمورد، لكن ما تعلمناه عن الماء على القمر هو مفتاح خطط استكشاف أرتميس.

المصدر: نيوترك بوست