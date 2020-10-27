الشرطة الباكستانية: أربعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قنبلة في مدرسة دينية في باكستان (أ.ف.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 07:48

الشرطة الباكستانية: أربعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قنبلة في مدرسة دينية في باكستان (أ.ف.ب)

منذ 10 mins 27 October، 2020
أخبار موقع المنار

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