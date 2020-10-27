الشرطة الباكستانية: أربعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قنبلة في مدرسة دينية في باكستان (أ.ف.ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 27 2020 - 07:48
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الرئيس نبيه بري: لا مبرر لتأجيل تشكيل الحكومة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية التي لن تقدّم أو تؤخّر
بري: آمل أن تتوج الأجواء الإيجابية بتصاعد الدخان الأبيض هذا الأسبوع بتشكيل الحكومة بعيداً عن المناورات والتسريبات
مصادر مطلعة للمنار: الملف الحكومي يسير على السكة والحريري سيلتقي أفرقاء سياسيين ونتائج اللقاءات ستحدد موعد ولادة الحكومة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نأمل أن تتشكل الحكومة بأسرع وقت وتنال الثقة
الشيخ قاسم: ندعو السلطات الفرنسية إلى التراجع عن الاساءة للرسول الأكرم محمد (ص) لان هذا السلوك لن يجلب لها إلا الخُسران
وزارة الصحة العامة: تسجيل 14 وفاة و796 اصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية
وزير الصحة حمد حسن: نعمل على جهات متعددة لتأمين لقاح الكورونا فور جهوزه من أي دولة في العالم
اللجنة العلمية في وزارة الصحة ترفع توصية إلى اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا بإغلاق أحياء بعض المدن الكبرى ومنها بيروت
الاتحاد العمالي العام يحذر من الآثار السلبية ومن ثورة اجتماعية في حال رفع الدعم ونقابات النقل البري تعلن الإضراب
الأسير ماهر الأخرس للمنار: لا أقبل لنفسي ولا لشعبي أن أنكسر أمام هذا الاحتلال فكسري هو كسر لكل حر في العالم
الأخرس للمنار: نقول للأنظمة المطبعة خسئتم وسينتصر الحق وأشعر أن صوتي وصل للعالم والصبر والثبات سيوصلان حتماً للنصر
الأخرس للمنار حول المقاومة في لبنان: أنتم من علمتمونا الصبر ووصلتم إلى النصر قبلنا وإن شاء الله سنصل كما وصلتم
إعلام العدو عن رئيس الموساد: السعودية ستطبع مع "إسرائيل" حالما يتم اختيار الرئيس الأميركي الجديد وعُمان ستتبعها
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: واشنطن تشن حربا اقتصادية ضد الشعب الإيراني وهذا لن يجلب لها سوى مزيد من العزلة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: عمليتان هجوميتان لسلاح الجو المسير ضد هدفين عسكريين داخل مطار أبها والإصابة دقيقة
عراقيون يتظاهرون أمام السفارة الفرنسية في بغداد: نطالب الفرنسيين بالاعتذار من المسلمين عن الاساءات للنبي محمد (ص)
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: الإساءة لنحو ملياري مسلم بسبب سوء استغلال حرية التعبير ستؤدي إلى إشعال نار التطرف
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: سلوك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تجاه الإسلام والمسلمين غير حكيم وينم عن سطحيته
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية رداً على الإساءة للنبي محمد "ص"
تركيا: انتحاري فجّر نفسه خلال ملاحقة الشرطة لإرهابيين في مدينة هاتاي جنوب البلاد من دون تسجيل إصابات بين المدنيين
اجتماع سوداني مصري إثيوبي الثلاثاء برعاية الاتحاد الأفريقي لبحث سبل استئناف المفاوضات حول سد النهضة
المؤسسة الليبية للنفط تعلن عن إنهاء إغلاق كافة الحقول والموانئ في البلاد بعد رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل
ترامب: يمكن أن أخسر فقط في حال التلاعب بالانتخابات وعليكم الاختيار بين طفرة اقتصادية على يدي أو انهيار على يد جو بايدن
جو بايدن: لا ينبغي لأي رئيس تسببت أكاذيبه وإخفاقاته في وفاة 225 ألف أميركي أن يحافظ على وظيفته
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بخرق هدنة إنسانية ثالثة توصلتا إليها بعد وقت قصير من دخولها حيز التنفيذ
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الخارجية الصينية: بكين ستفرض عقوبات على كيانات أميركية بسبب مشاركتها في بيع أسلحة إلى تايوان
السلطات الأسترالية ترفع تدابير الإغلاق في مدينة ملبورن إثر عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا فيها
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام الآتية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم الآتي: 01594459
الشرطة الباكستانية: أربعة قتلى على الأقل وعشرات الجرحى بانفجار قنبلة في مدرسة دينية في باكستان (أ.ف.ب)
منذ 10 mins
27 October، 2020
الشرطة الباكستانية
العنف في باكستان
باكستان
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