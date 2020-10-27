ابرز ما جاء في عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 27 تشرين الأول 2020.
العناوين
الأخبار :
– تلزيم الحج لـ«موانئ دبي»: السعودية ترعى التطبيع الإماراتي
– وزارة الطاقة تقترح زيادة سعر البنزين لتمويل متعهدي الكهرباء: شحّ الدولارات يهدّد بالعتمة
– تدريس (لا تعلّم) عن بعد: المنهاج الرقمي لا يزال مفقوداً
– التيار «المُربَك» بعودة الحريري: يريد الإصلاح بأدوات الانهيار
– حكومة الحريري الرابعة: مثالثة… في التأليف
– شركتا رفع النفايات تعودان إلى العمل: «تمشاية حال»!
البناء :
– الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة استباقاً للحكومة
– التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب
– حردان لـ”الميادين”: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة… وفي حزبنا لوجود المحكمة
الديار :
– إتفاق “النوايا الحسنة” بين الحريري والرئاسة الاولى: حكومة “المحاصصة” على “نار حامية”؟
– شروط “صندوق النقد” تكبّل الرئيس المكلف… لا اجابات حول مقاربة خطة “الانقاذ”
– نصائح “بالتأليف” قبل الانتخابات الأميركية وإرباك فرنسي ينعكس تخفيفا للضغوط
اللواء :
– خلافات صامتة” حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟
– حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني..
– انهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع
الأنباء :
– اللبنانيون باتوا يخشون التفاؤل..
– نقاش التأليف يدور في “المداورة” والوضع الصحي يتفلّت
الجمهورية :
– التأليف ينتظر ترجمة الايجابيات..
– عون والحريري أمام اختبار التزامهما بالتعاون
– مراسيم التأليف تنتظر صفاء النيات
النهار :
– إيجابيات مسار التأليف تقاوم محاولات التفخيخ!
الاسرار
البناء
– قالت مصادر مالية إن عملية ضخ الدولار في السوق السوداء بدأت مع تكليف الرئيس سعد الحريري ونجحت باستدراج الذين يخزّنون دولاراتهم في البيوت للإفراج عنها نحو سوق العرض لتبدأ عملية دومينو يصعب وقفها، طالما ان مصرف لبنان يتولى جمع السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، متوقعة اذا تشكلت الحكومة سريعاً أن يصل سعر الصرف الى الـ 5000 ليرة.
– أبدت مصادر أمنية خشيتها من توترات على خلفية الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص) وأن تكون ساحات عالمية عديدة مسرحاً لهذه التوترات وأن تنعكس هذه التوترات على الصراع الأرمني التركي فتضعه في خانة طائفية في أكثر من ساحة.
النهار
– يقول أحد السياسيين إنّ المعلومات المضللة لنائب سابق بحق “القوات اللبنانية” وتسلحها وتخزينها السلاح في الاديار الرهبانية تؤكد ان الرجل لا يزال يعيش زمن ما قبل انتهاء الحرب الاهلية يوم فتح الرهبان اديارهم لاحزاب الجبهة اللبنانية وقد طوي هذا الملف زمن حروب الساحة المسيحية.
ـ عُلم أنّ كلام البطريرك الراعي ورسالته إلى الرئيس المكلف إنّما كي لا تتكرر تجربة العام 1992 من خلال تجاهل المسيحيين ودفعهم إلى المقاطعة في ظل “الترويكا” التي كانت سائدة حينذاك.
ـ سربت امس لوائح مفترضة باسماء وزراء الحكومة الجديدة اقل ما يقال في اكثرها انه مثير للاحباط ولا يمكن ان يحدث صدمة ايجابية في المجتمع.
الجمهورية
ـ أكدت مصادر حزبية أن المسائل في لبنان خرجت من أيدينا وحتى من أيدي الكبار في الشرق الأوسط.
ـ تخوّفت مصادر إقتصادية من الهجمة الجماعية على إقفال الشركات العالمية مؤسساتها في لبنان عبر وكلائها المعتمدين معتبرة أنه مؤشر سيئ للمستقبل.
ـ ساءت العلاقة بين وزير ومدير عام عُيّن حديثا بالنظر الى رؤيتين مختلفتين حول كل موضوع بما فيها الشؤون الحيوية المتصلة بأساس ومهمة الوزارة.
اللواء
ـ تجري اتصالات، بعيدة عن الأضواء، للحؤول دون انعكاسات سلبية للصدام بين فرنسا والعالم الإسلامي، على مبادرة ماكرون للإنقاذ..
ـ تدقق جهات رسمية بالأسباب التي آلت بمرجع روحي إلى إعلان ما أعلنه عشية تأليف الحكومة..
ـ على الرغم من أهمية تكليف شخصية قوية تأليف الحكومة، لكن إجراءات إقفال مؤسسات ومتاجر لبنانية، ذات امتداد عالمي!
المصدر: صحف