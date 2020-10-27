ابرز ما جاء في عناوين و أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 27 تشرين الأول 2020.

العناوين

الأخبار :

– تلزيم الحج لـ«موانئ دبي»: السعودية ترعى التطبيع الإماراتي

– وزارة الطاقة تقترح زيادة سعر البنزين لتمويل متعهدي الكهرباء: شحّ الدولارات يهدّد بالعتمة

– تدريس (لا تعلّم) عن بعد: المنهاج الرقمي لا يزال مفقوداً

– التيار «المُربَك» بعودة الحريري: يريد الإصلاح بأدوات الانهيار

– حكومة الحريري الرابعة: مثالثة… في التأليف

– شركتا رفع النفايات تعودان إلى العمل: «تمشاية حال»!

البناء :

– الدولار يلامس الـ 6000 نزولاً… ‏والعرض يتواصل للدولارات المنزليّة ‏استباقاً للحكومة

– التشكيلة الحكوميّة تتبلور اليوم مع زيارة الحريريّ لبعبدا لحسم العدد والحقائب ‏

– حردان لـ”الميادين”: الأولويّة في لبنان هي لوجود الحكومة… وفي حزبنا ‏لوجود المحكمة

الديار :

– إتفاق “النوايا الحسنة” بين الحريري والرئاسة الاولى: ‏حكومة “المحاصصة” على “نار حامية”؟

– شروط “صندوق النقد” تكبّل الرئيس المكلف… لا اجابات ‏حول مقاربة خطة “الانقاذ”

– نصائح “بالتأليف” قبل الانتخابات الأميركية وإرباك فرنسي ‏ينعكس تخفيفا للضغوط

اللواء :

– ‎خلافات صامتة” حول وزارات الخدمات.. وحرص أساسي على الولادة قبل السبت؟

– حزب الله لاستنساخ الحكومة السابقة بثوب تقني..

– انهيار واسع في القطاع التجاري والنقابات تلوح بالشارع

الأنباء :

– اللبنانيون باتوا يخشون التفاؤل..

– نقاش التأليف يدور في “المداورة” والوضع الصحي يتفلّت

الجمهورية :

– التأليف ينتظر ترجمة الايجابيات..

– عون ‏والحريري أمام اختبار التزامهما بالتعاون

– مراسيم التأليف تنتظر صفاء النيات

النهار :

– إيجابيات مسار التأليف تقاوم محاولات التفخيخ‎! ‎

الاسرار

البناء‎

– قالت مصادر مالية إن عملية ضخ الدولار في السوق السوداء بدأت مع تكليف الرئيس سعد الحريري ونجحت ‏باستدراج الذين يخزّنون دولاراتهم في البيوت للإفراج عنها نحو سوق العرض لتبدأ عملية دومينو يصعب وقفها، ‏طالما ان مصرف لبنان يتولى جمع السيولة بالليرة اللبنانية من السوق، متوقعة اذا تشكلت الحكومة سريعاً أن يصل ‏سعر الصرف الى الـ 5000 ليرة‎.

– أبدت مصادر أمنية خشيتها من توترات على خلفية الموقف الفرنسي من الرسوم المسيئة للنبي محمد (ص) وأن تكون ‏ساحات عالمية عديدة مسرحاً لهذه التوترات وأن تنعكس هذه التوترات على الصراع الأرمني التركي فتضعه في ‏خانة طائفية في أكثر من ساحة‎.‎

النهار‎

– يقول أحد السياسيين إنّ المعلومات المضللة لنائب سابق بحق “القوات اللبنانية” وتسلحها وتخزينها السلاح في ‏الاديار الرهبانية تؤكد ان الرجل لا يزال يعيش زمن ما قبل انتهاء الحرب الاهلية يوم فتح الرهبان اديارهم ‏لاحزاب الجبهة اللبنانية وقد طوي هذا الملف زمن حروب الساحة المسيحية‎.

ـ عُلم أنّ كلام البطريرك الراعي ورسالته إلى الرئيس المكلف إنّما كي لا تتكرر تجربة العام 1992 من خلال ‏تجاهل المسيحيين ودفعهم إلى المقاطعة في ظل “الترويكا” التي كانت سائدة حينذاك‎.

ـ سربت امس لوائح مفترضة باسماء وزراء الحكومة الجديدة اقل ما يقال في اكثرها انه مثير للاحباط ولا يمكن ان ‏يحدث صدمة ايجابية في المجتمع‎.‎

الجمهورية‎

ـ أكدت مصادر حزبية أن المسائل في لبنان خرجت من أيدينا وحتى من أيدي الكبار في الشرق الأوسط‎.

ـ تخوّفت مصادر إقتصادية من الهجمة الجماعية على إقفال الشركات العالمية مؤسساتها في لبنان عبر وكلائها ‏المعتمدين معتبرة أنه مؤشر سيئ للمستقبل‎.

ـ ساءت العلاقة بين وزير ومدير عام عُيّن حديثا بالنظر الى رؤيتين مختلفتين حول كل موضوع بما فيها الشؤون ‏الحيوية المتصلة بأساس ومهمة الوزارة‎.‎

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اللواء‎

ـ تجري اتصالات، بعيدة عن الأضواء، للحؤول دون انعكاسات سلبية للصدام بين فرنسا والعالم الإسلامي، على ‏مبادرة ماكرون للإنقاذ‎..

ـ تدقق جهات رسمية بالأسباب التي آلت بمرجع روحي إلى إعلان ما أعلنه عشية تأليف الحكومة‎..

ـ على الرغم من أهمية تكليف شخصية قوية تأليف الحكومة، لكن إجراءات إقفال مؤسسات ومتاجر لبنانية، ذات ‏امتداد عالمي‎!‎

المصدر: صحف