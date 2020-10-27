الروس يستخدمون دواء ضد الإنفلونزا للحيلولة دون الإصابة بالفيروس التاجي

يعتقد الصيادلة في شركة “خيم رار” الروسية أن استخدام مادة “أبروتينين” التي تعتمدها الأدوية ضد الإنفلونزا وأمراض التنفس، يمكن أن يساعد في علاج المصابين بـ “كوفيد – 19”.

بهذا الصدد قالت المديرة الطبية للشركة، يلينا ياكوبوفا، في مقابلة صحفية أجرتها معها قناة “360” التلفزيونية الروسية، إن العلماء الروس يعتزمون إعداد دواء يعالج “كوفيد – 19” على أساس مادة “أبروتينين”.

وأضافت أن الدواء الجديد ليس له تسمية إلى حد الآن، بينما من المتوقع أنه سينتج على شكل رذاذ يرش في أنف الإنسان، ويمكن أن يستخدمه المريض عدة مرات كل يوم. فيما يتعلق بأمان مادة “أبروتينين” فقد تم إثباته منذ فترة.

ولفتت ياكوبوفا إلى أن الأطباء في جامعة موسكو للطب كانوا يتعاطون “أبروتينين” طيلة 3 أشهر ولم يصب أحد منهم بالفيروس التاجي، وذلك على الرغم من مشاركتهم الدائمة في علاج مرضى ” كوفيد – 19″.

مع ذلك فإن الصيدلانية الروسية قالت إنها لا تنصح الآن بشراء أدوية تحتوي على مادة “أبروتينين” قبل أن ينهي العلماء أختبارا واسع النطاق لفاعلية تلك الأدوية في مكافحة “كوفيد – 19”.

وقالت إن الاختبارات قد تنتهي بعد شهر أو شهرين. أما الدواء الجديد المحتوي على “أبروتينين” فيمكن أن يظهر في الصيدليات العام المقبل.

المصدر: روسيا اليوم