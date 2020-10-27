طبيب روسي يكشف عن عامل يضعف كثافة وقوة فيروس كورونا

اعتبر الطبيب الروسي المشهور ألكسندر مياسنيكوف، أن فيروس كورونا المستجد يفقد كثافته وقوته كلما مر عبر شخص وانتقل منه لآخر.

وقال مياسنيكوف في حديث لـ”كومسومولسكايا برافدا” الروسية اليوم الاثنين، إن الإجراءات الوقائية والقيود الصارمة، بما فيها الحجر الصحي العام، لن تؤدي إلى إنهاء جائحة فيروس كورونا، وستساعد فقط على خفض كثافة انتشار المرض.

وأوضح مياسنيكوف، وهو كبير أطباء المستشفى الـ71 في موسكو: “فيروس كورونا يتنقل بذاته، وهو لا يلاحظ أننا نكافحه. الجانب الإيجابي يتمثل في أننا نستنشق فيروسا واحدا ومن ثم نطرح في الهواء أولاد وأحفاد أحفاد هذا الفيروس، وهم مختلفون تماما. بعد المرور عبر أجسامنا ومن جسم لآخر بفقد فيروس كورونا كثافته وقوته”.

وأضاف أن كل شخص يصاب بفيروس أضعف من ذاك الذي فتك بشخص قبله، معتبرا أن المرض سيصيب نصف سكان الكرة الأرضية على الأقل عاجلا أم آجلا، والحجر الصحي العام لن يتمكن من وقفه.

المصدر: روسيا اليوم