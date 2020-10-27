وجبات خطيرة تسبب تراكم دهون البطن

الوجبات الخفيفة تصنف بكونها أحد أكبر وأهم الأسباب المسؤولة عن زيادة الوزن وتراكم دهون البطن المزعجة.

ففي حين تعتقد أن قطعة واحدة من المعجنات وعلبة من رقائق البطاطا قد تبدو غير ضارة، لكن على المدى الطويل، يمكن أن تعرقل أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن وتزيد من كثافة دهون البطن، بحسب موقع “تايمز أوف إينديا”.

فيما يلي قائمة بأسوأ الوجبات الخفيفة المسببة لتراكم دهون البطن:

رقائق البطاطا:

رقائق البطاطا هي الوجبة المفضلة لدى الجميع، وتعد إدمانا حقيقيا وبالتالي يكاد يكون من المستحيل تناول قطعة واحدة فقط.

هذه الرقائق مليئة بالملح، مما يجعل الجسم يحتفظ بالماء والسوائل بكميات كبيرة، لذلك فإن تناول كميات كبيرة منها يكون السبب وراء تراكم هذه الكيلوغرامات الزائدة وخاصة دهون البطن.

السكريات والحلوى:

قد يكون تناول السكريات وقطع الحلوى أمرا لا يستهلك وقتا ولا جهدا ويعد مصدرا لكسب الطاقة للجسم، لكنه في المقابل هو الأمر الأكثر سوءا بالنسبة للسمنة وزيادة الوزن، لذا ابتعد عن هذا الخيار قدر الإمكان.

عصير الفواكه:

قد يبدو عصير الفواكه كأنه أكثر المشروبات صحة، لكن الحقيقة هي أنه عكس ذلك تماما، لكونه مليء جدا بالسكريات، حتى العصائر الغير محلاة بنسبة مئة في المئة، فهي تحتوي على الكثير من السكر.

المصدر: سبوتنيك