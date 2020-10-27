شرب القهوة يوميا يحد من سرطان القولون ويحميك من السكري

كشفت دراسة علمية عن فوائد طبية هامة لتناول القهوة يوميا، الأمر الذي يعني أن فوائد المشروب الشهير عالميا لا تتوقف عند تنشيط الانتباه.

وبحسب موقع قناة “WYTV” الأمريكية فإن الدراسة المنشورة في صحيفة جمعية الطب الأمريكية، تثبت أن شرب القهوة يساعد على كبح نمو سرطان القولون في جسم الإنسان.

وتوصل الباحثون المشاركون في الدراسة إلى أن المواظبة على شرب القهوة يساعد الجسم ويطيل أمد حياة المريض، الأمر الذي يضاف إلى عدد كببر من المنافع.

وقال الطبيب سونيل كاماث، إن القهوة تقدم هذه الفوائد وذلك لأنها غنية بمضادات الأكسدة بالإضافة إلى عناصر أخرى.

وأوضح كاماث أن تناول القهوة يساعد في الحد من انتشار السرطان، وقد يحمي من أمراض أخرى.

وتوصل المشاركون في الدراسة إلى أن القهوة مفيدة للجسم، سواء تم إعداداها من بن عادي أو كانت قهوة أخليت من مادة الكافيين.

وتقول الدراسة إن من يشرب كوبا أو كوبين من القهوة في اليوم الواحد حري به ألا يشعر بالقلق، وذلك لأن هذه العادة الغذائية ليست ضارة مثلما يعتقد البعض.

يذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن تناول القهوة يقلل من احتمال الإصابة بأمراض مثل السكري من النوع الثاني واضطرابات الكبد والقلب.

المصدر: سبوتنيك