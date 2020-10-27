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October 27 2020 - 04:14

مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت على عضوية إيمي كوني باريت بالمحكمة العليا

منذ 8 mins 27 October، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين إيمي كوني باريت مرشحة الرئيس دونالد ترامب، عضوا في المحكمة العليا.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن جميع النواب الذين ينتمون للحزب الديمقراطي صوتوا بـ”لا”، وكذلك صوتت السناتور الجمهوري سوزان كولينز.

ورشح الرئيس ترامب باريت خلفا للقاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ ومن شأن تثبيتها في المنصب أن يمنح المحافظين غالبية 6 أصوات مقابل 3 في أعلى هيئة قضائية أمريكية.

ويحذر الديمقراطيون من أن “باريت قد تصوت لصالح إلغاء نظام الضمان الصحي (أوباما كير)، الذي ساهم في حصول ملايين الأمريكيين على ضمان صحي، وربما تنسف قرارا تاريخيا يعود للعام 1973 حول الإجهاض”.

المصدر: وكالات

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