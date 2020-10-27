موسكو تسجل 61 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو، عن تسجيل 61 وفاة جديدة في العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير.

وانخفض المعدل اليومي للوفيات بفيروس كورونا في موسكو اليوم الاثنين بشكل طفيف مقارنة بيوم الأحد، حين بلغ 62 شخصا.

وتشير بيانات المركز إلى أن إجمالي عدد المتوفين من المصابين بفيروس كورونا في موسكو تجاوز حاجز الـ6500 شخص.

وكانت السلطات الروسية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الاثنين عن تسجيل 17347 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم روسيا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى مليون و531 ألفا و224 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في روسيا مليونا و146 ألفا و96 شخصا، بينما وصلت حصيلة الوفيات إلى 26269 حالة.

المصدر: وكالات