البرازيل تسجل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
October 27 2020 - 02:20

البرازيل تسجل 263 وفاة وأكثر من 15 ألف إصابة جديدة بكورونا

منذ 2 ساعة 27 October، 2020
5f97464b4c59b75ed8715350
أخبار دولية - البرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الاثنين، تسجيل 263 حالة وفاة و15726 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت الأرقام ارتفاعا من ناحية الإصابات والوفيات على أساس يومي، إذ أعلن الأحد عن تسجيل 13493 إصابة و231 وفاة بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 5.4 مليون مصاب منذ بدء الجائحة، في حين ارتفعت الحصيلة الرسمية للوفيات إلى 157397 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا من ناحية الإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، والثانية بعد الولايات المتحدة بالوفيات.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة