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October 27 2020 - 00:24

النرويج تشدد القيود العامة لمكافحة كورونا

منذ 1 ساعة 26 October، 2020
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أخبار دولية - النرويج

أعلنت رئيسة الوزراء النرويجية أرنا سولبيرغ، تشديد قيود مكافحة كورونا على خلفية ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة في البلاد.

وقالت سولبيرغ في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين، أن التدابير الوقائية الجديدة تشمل تقليص عدد المشاركين في التجمعات الخاصة بالمباني والأماكن العامة من 200 إلى 50 شخصا.

كما ذكرت أن الحكومة قررت إلغاء الاستثناءات من متطلبات الحجر الصحي للعمال القادمين من الدول التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابات وسيكون عليهم اعتبارا من 31 أكتوبر الخضوع للعزل الذاتي مدة 10 أيام.

وأضافت أن القيود الجديدة ستكون سارية حتى ديسمبر المقبل.

وسجلت النرويج حتى الاثنين 17909 إصابات بفيروس كورونا بينها 279 حالة وفاة.

المصدر: وكالة رويترز

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