النمر: نهاية القضية الفلسطينية هي بعودة الأرض إلى أصحابها

زار مسؤول منطقة البقاع في حزب الله الدكتور حسين النمر على رأس وفد، مكتب حركة الجهاد الإسلامي في مخيّم الجليل في بعلبك، وقدم التهاني للحركة بمناسبة الذكرى الـ 33 لإنطلاقتها، معتبرا أن “حركات المقاومة لن تثنيها عن الجهاد لتحرير بيت المقدس وفلسطين، مشهدية سقوط النظام الرسمي العربي في هاوية التطبيع، ولعل بلاغة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 92 يوماً، والذي يخوض معركة الأمعاء الخاوية هو خير شاهد ودليل”.

وقال النمر “كما لدينا يقين بيوم القيامة والحساب، لدينا يقين بأن نهاية القضية الفلسطينية هي بعودة الأرض إلى أصحابها، ونحن كبشر علينا الإعداد والاستعداد والجهاد والعمل والثبات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام