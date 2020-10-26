خلية الازمة في برقايل اسفت لارتفاع عدد المصابين الى 11 في البلدة

اعربت خلية ازمة الكورونا في برقايل في تقريرها اليومي عن” اسفها لارتفاع عدد المصابين الى احدى عشرة اصابة في البلدة، واكدت انها تتابع امورهم وانها مستمرة في تطوعها لخدمتهم اهلنا.

واعتبرت ان ارتفاع عدد المصابين “نتج عن المخالطات العشوائية واهمال الوقاية اللازمة لمنع انتقال الفيروس وهو دخيل علينا من خارج برقايل عبر ابنائنا في شتى حقول العمل”، مشيرة الى انها “تعمل على توزيع مساعدات طبية ومواد تنظيف ومواد غذائية على المصابين كما تعمل على تعقيم منازل المصابين وحاراتهم”.

وجددت الخلية نداءها لكل من يتحسس اعراض المرض الى “المسارعة بتبليغ اعضاء الخلية كي يصار الى فحصه واجراء المقتضى”.

واملت من الاهالي “توخي الحذر والتزام التوجيهات والدوام على استعمال الكمامة عند اية مخالطات اجتماعية او تسويقية والحرص على التباعد الاجتماعي وغسل اليدين”.

وتمنت الخلية من اهالي برقايل “الغاء المناسبات الاجتماعية او تأجيلها حتى تنتهي ازمة الكورونا من بين صفوفنا اقله في برقايل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام