مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الاثنين 26-10-2020

على رجاءِ الايجابيةِ تدورُ المشاوراتُ الحكومية، وبتفاؤلٍ مبنيٍّ على اعلانِ النوايا الحسنةِ بينَ الرئيسينِ ميشال عون وسعد الحريري يَبني المتابعونَ لمسارِ التأليف.

لقاءا قصرِ بعبدا في اليومينِ الماضيينِ بحثا بالمبادئِ العامةِ من دونِ ايِّ تباينٍ في المواقفِ بينَ الرئيسين، والاملُ بان تنسحبَ الامورُ على التفاصيلِ الحكومية، لتَتِمَ ترجمةُ هذهِ الاجواءِ بتشكيلةٍ تُلبِّي طموحاتِ الناس، ويمكنُ ان تكونَ قريبةً اذا سارت الامورُ على هذا المنوال، ولم تَتحكم الشياطينُ بالتفاصيل.

حكومةٌ قالَ رئيسُ مجلسِ النواب نبيه بري إنه لا مبررَ بتأجيلِ ولادتِها الى ما بعدَ الانتخاباتِ الاميركية، فالبناءُ على الايجابيةِ بينَ الرئيسينِ يمكنُ ان يُترجَمَ حكومةً هذا الأسبوعَ اذا تمَ ابعادُها عن المناوراتِ والتسريبات، وأمَلَ نائبُ الامينِ العامّ لحزبِ الله الشيخ نعيم قاسم ان تكونَ ولادتُها في اسرعِ وقتٍ ممكن، وان تنالَ ثقةَ اوسعِ عددٍ من الكتلِ النيابيةِ للسعيِ نحوَ تعويضِ ما ضاعَ من عامٍ بفعلِ الدفعِ الاميركي نحوَ التخريبِ والفوضى.

فوضى الدولارِ المرتبطِ بحاكمِ المالِ ما زالَ يَحكُمُ تأثيرُه على مختلفِ الازماتِ التي تستأثِرُ بالبلاد، وليسَ آخرَها النفاياتُ التي تراكمت في شوارعِ الضاحيةِ والجبل، وكانت في طريقِها للتمددِ نحوَ بيروت، قبلَ ان ينجحَ اتحادُ بلدياتِ الضاحيةِ بالتعاونِ معَ وزيرِ المالِ والنائبينِ امين شري وفادي علامة بايجادِ حلٍّ ولو مؤقتا.

بوعودٍ مؤقتةٍ خطفَ حكامُ السودانِ بلدَهم ليَرهَنُوهُ لدى الاسرائيلي والاميركي مقابلَ بعضِ اطنانِ القمحِ لاكبرِ بلدٍ زراعيٍّ في العالمِ العربي كما كشفَ بنيامين نتنياهو، فيما ردَّ زارعُ الاملِ العربي في امعاءٍ خاويةٍ عبرَ المنارِ بأنه لن يأكلَ الا بكرامةٍ في بيتِه. الاسيرُ ماهر الاخرس حسمَ انه لن يخضعَ للاحتلالِ في معركةِ الارادةِ التي لا تَقبلُ فلسطينُ ومعها أهلُها الا الانتصارَ فيها..

المصدر: قناة المنار